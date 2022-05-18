شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يبدأ التجهيز لمعسكر المنتخب الوطني في مالاوي استعدادا لمواجهة اثيوبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوفد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم ، شعبان بسطاوي مدير العلاقات العامة بالاتحاد إلى مالاوي، لترتيب معسكر المنتخب الوطني استعدادا لمباراته أمام إثيوبيا على ملعب بينجو الوطني في مالاوي يوم 9 يونيو المقبل في الجولة الثانية بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2023.

والتقى مدير العلاقات العامة باتحاد الكرة، السيد محمد الشريف سفير مصر في مالاوي، والسيدة رانيا البحبوحي مستشار السفارة، والسيد محمد جودة علي الملحق الاداري بالسفارة، لمناقشة كافة الترتيبات والتجهيزات الخاصة بالمباراة لتوفير سبل الراحة للمنتخب الوطني قبل المباراة المرتقبة.

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، أن ملعب بينجو الوطني بـ مالاوي سيستضيف مباراة إثيوبيا أمام مصر ضمن تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2023 بعد رفض الكاف إقامة مباريات علي استاد اثيوبيا الوطني لعدم اعتماده.