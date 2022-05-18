شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب فيوتشر: أشكر اللاعبين بعد الفوز على الاتحاد ومن الصعب توقع نتيجة مباراة بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثنى محمد عبد الكريم، المدرب العام لفريق فيوتشر، على أداء لاعبيه بعد الفوز على الاتحاد السكندري بنتيجة 4 / 3 في المباراة التي جمعتهما منذ قليل على استاد السلام، ضمن لقاءات الجولة الـ19 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

وأضاف عبد الكريم في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس الفوز على الاتحاد مهم وجاء في توقيت جيد بعد الهزيمة في المباراة الماضية أمام فاركو، ونستعد لمباراة المصري المقبلة.

وتابع المدرب العام لفيوتشر أن الدوري المصري صعب، وهناك أكثر من فريق مميز والأفضل من سيستمر، ومن الصعب توقع نتيجة أي مباراة.

وحقق فريق فيوتشر الفوز على نظيره الاتحاد السكندرى بنتيجة 4 / 3 في المباراة التي جمعتهم منذ قليل على ستاد السلام ضمن لقاءات الجولة الـ19 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز .

جاءت أهداف فريق فيوتشر عن طريق أحمد عاطف بالدقيقة 25 و أحمد رفعت بالدقيقة 29 و أيمن الصفاقسى بالدقيقة 38 و كريم نيدفيد بالدقيقة 64 بينما جاءت أهداف فريق الاتحاد السكندرى عن طريق إبراهيم حسن بالدقيقة 62 و بناجمين بواتينج بالدقيقة 72 و78.

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد فريق فيوتشر للنقطة 31 محتلا المركز الخامس بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز بينما توقف رصيد فريق الاتحاد السكندرى عند النقطة 19 محتلا المركز الثالث عشر.