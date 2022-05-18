شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يفوز على الزمالك 3-0 فى دورى تنس الطاولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز الفريق الأول لتنس الطاولة "رجال" بالنادي الأهلي على الزمالك 3-0، ليواصل الفريق انتصاراته لليوم الثالث على التوالى فى الدورة المجمعة ‏الأولى لمسابقة الدوري الممتاز.‏

وشهدت مباراة فريق الأهلى أمام الزمالك تفوقًا كبيرًا للاعبي الأحمر، حيث تمكن محمد شومان من الفوز على المحترف البرازيلي بوستاجو بنتيجة 3-2، بعد أداء مميز للغاية، فيما تغلب محمد البيلي على أحمد علي بنتيجة 3-0، وفاز شادي مجدي على سيد رمضان بنتيجة 3-0.

وعبر أشرف عبد الفتاح، المدير الفني لتنس الطاولة بالنادي، عن سعادته بالنتائج المميزة للاعبي الأهلي أمام الزمالك الذى يعتبر المنافس المباشر في البطولة، بعد أن قام بتدعيم صفوفه بالمحترف البرازيلي بوستاجو الذي يعتبر أحد اللاعبين أصحاب التصنيف المتقدم على الصعيد العالمي.

وأشار الى أن مجلس الإدارة، قام بتوفير الأجواء المناسبة للفريق من تعاقدات ومعسكرات إعداد، ونجح في توفير الإمكانيات اللازمة، وهو ما ظهر بشكل عملي من خلال الفوز الكبير على الزمالك، لافتًا إلى أن ثقة مجلس الإدارة في اللاعبين وخوض منافسات البطولة دون الاستعانة بمحترفين من الخارج كان لهما دور كبير في المستوى الذي ظهر به الجميع.

وأضاف أن رؤية مجلس الإدارة كانت ثاقبة بالاعتماد على أبناء الأهلي، خاصة أن قطاع تنس الطاولة يضم أسماء مميزة للغاية وتملك شخصية الأهلي، فضلًا عن التحلي بالرغبة في حصد البطولات، سواء مع الفريق الأول أو في مختلف فرق قطاع الناشئين والناشئات إلى جانب تشكيلهم للقوام الأساسي للمنتخبات الوطنية.

جدير بالذكر أن "رجال تنس طاولة الأهلي" فاز على فريق الإسماعيلي، ومصر للتأمين ‏بنتيجة 3- صفر، في الجولتين الثالثة والرابعة للبطولة، كما تغلب على فريق الحوار بالمنصورة بنتيجة 3- صفر.‏

ويقود جهاز تنس طاولة الأهلي أشرف عبد الفتاح مديرًا فنيًّا، ويعاونه عادل شومان مدربًا ‏عامًّا لفريق السيدات، وأشرف صبحي، وأحمد عياد مدربين، وأحمد حامد مديرًا إداريًّا، وعلي ‏سمير ومصطفى عبد الفتاح إداريين.