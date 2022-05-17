عواد في حراسة المرمى والسعيد يقود الهجوم.. تشكيل الزمالك أمام طلائع الجيش

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني لنادي الزمالك، عن تشكيل فريقه الأساسي الذي سيخوض مواجهة طلائع الجيش، ضمن منافسات الجولة الـ 19 من بطولة الدوري المصري الممتاو، والمقرر انطلاقها في التاسعة مساء اليوم الثلاثاء على ستاد القاهرة الدولي.

ويضم تشكيل الزمالك كل من:

محمد عواد في حراسة المرمى.

في الدفاع: محمد عبد الغني ومحمود حمدي الونش وأحمد فتوح وحمزة المثلوثي.

في الوسط: محمد أشرف روقا وإمام عاشور ويوسف أوباما وعبدالله جمعة وأحمد سيد زيزو.

في الهجوم: عمر السعيد.

ويجلس على دكة بدلاء الزمالك كل من: محمد أبو جبل ومحمود علاء وحازم إمام وإسلام جابر وأشرف بن شرقي وأيمن حفني وسيف جعفر وسيف الجزيري ومحمد أوناجم.

على الجانب الآخر، أعلن طارق العشري، المدير الفني لفريق طلائع الجيش، عن تشكيل فريقه لمواجهة الزمالك.

وجاء تشكيل طلائع الجيش على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد بسام

خط الدفاع: رجب شعبان وعلى الفيل وعمر السيسي وأحمد عبد الرحمن

خط الوسط: محمد جابر وأحمد سمير ومحمد ناصف ومهند مصطفى وفيكتوريه

خط الهجوم: مصطفى عوض

يشار إلى أن الزمالك يحتل صدارة جدول ترتيب الدورى برصيد 41 نقطة، من 18 مباراة، فاز فى 13 لقاء وتعادل فى مباراتين وخسر 3 لقاءات، وسجل لاعبوه 32 هدفاً وتلقت شباكه 18 هدفاً.

على الجانب الىخر، يحتل فريق طلائع الجيش المركز العاشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 23 نقطة، من 18 مباراة، فاز فى 5 لقاءات وتعادل فى 8 مواجهات وخسر 5 مباريات وسجل لاعبوه 9 أهداف وتلقت شباكه 14.