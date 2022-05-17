الأهلي يطالب كاف بالمساواة في الحضور الجماهيري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبدالحكيم طة

كشف مصدر أن إدارة النادي الأهلي أرسلت خطابا إلي الاتحاد الافريقي اليوم يستعلم فيه عن بعض الامور الخاصه بنهائي دوري الأبطال الإفريقي الذي يجمع الفريق الأحمر مع الوداد البيضاوي.

وتلقي الاهلي إخطارا رسميا اليوم من كاف بتحديد مركب محمد الخامس ملعبا لنهائي دوري الأبطال، والذي سيقام يوم ٣٠ مايو.

وعقدت لجنة الأزمة التي شكلها مجلس إدارة الأهلي وشركة الكرة برئاسة محمود الخطيب اجتماعا اليوم لمناقشه اخر المستجدات.

وتضمن الخطاب الذي أرسله الاهلي للكاف باخطاره بعض الأمور التنظيمية الخاصة بالنهائي.

كما تضمن الخطاب المساواة في الحضور الجماهيري مع الوداد البيضاوي خاصة أن الملعب من المفترض أنه محايد بين الطرفين.

كما طلب الاهلي - كما ذكر الخليج 365 أمس - تعيين طاقم تحكيمي لم يتم تقديم أي شكوي ضده في الفترة الماضية ويكون من حكام النخبة.

وقال مصدر في تصريحات خاصه لمصراوي ان خطاب الاهلي تضمن التاكيد علي انه ليس في عداوة مع كاف ولكنه يطالب بحقوقه التي أساسها تكافؤ الفرص والعدالة.