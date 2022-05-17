تقرير.. هل يكسر صلاح لعنة الجولة الأخيرة في بريميرليج لتحقيق الحذاء الذهبي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

يغيب النجم المصري محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، عن مواجهة فريقه أمام ساوثامبتون في الجولة 37 من الدوري الإنجليزي الممتاز، بسبب الإصابة.

وتعرض صلاح للإصابة أمام تشيلسي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، ليقرر كلوب المدير الفني للريدز إراحته خلال مواجهة ساوثامبتون.

ويتنافس صلاح مع الكوري الجنوبي سون هيونج مين لاعب توتنهام، على جائزة الحذاء الذهبي للبريميرليج، حيث يتصدر صلاح قائمة الهدافين برصيد 22 هدفاً، ويأتي خلفه سون برصيد 21 هدفاً.

وانحصرت المنافسة على جائزة الحذاء الذهبي بين الثنائي حتى الجولة الأخيرة، حيث يلتقي ليفربول بنظيره وولفرهامبتون، بينما يلعب توتنهام مع نظيره نورويتش سيتي.

ويرغب صلاح في كسر لعنة الجولة الأخيرة بالدوري الإنجليزي، حيث فقد فيها الحذاء الذهبي مرتين خلال 4 مواسم.

وفقد صلاح فرصة الحصول على جائزة الحذاء الذهبي لهداف بريميرليج الموسم الماضي، عندما فشل في هز شباك كريستال بالاس في الجولة الأخيرة، ليذهب الحذاء الذهبي إلى هاري كين لاعب توتنهام الذي سجل هدفاً في شباك ليستر سيتي، ليتوج كهداف للدوري الإنجليزي موسم 2020\2021 برصيد 23 هدفاً بفارق هدفاً عن صلاح.

كما فقد صلاح الانفراد بجائزة الحذاء الذهبي في موسم 2019، بعدما تقاسم الجائزة مع زميله ساديو ماني ومع الجابوني بيير إيمريك أوباميانج لاعب أرسنال وقتها برصيد 22 هدفاً لكل لاعب.

وفي الجولة الأخيرة في عام 2019، استطاع ساديو مانى نجم ليفربول، تسجيل ثنائية الريدز فى شباك وولفرهامبتون ليعادل أهداف صلاح، مثلما فعل أوباميانج الذي سجل ثنائية ضمن ثلاثية الجانرز فى شباك بيرنلي.

جدير بالذكر أن صلاح حقق لقب الحذاء الذهبي في موسمه الأول مع ليفربول برصيد 32 هدفًا، ليمتلك الفرعون المصري الرقم القياسي لأكثر من سجل في موسم واحد، قبل أن يتوج بالحذاء الذهبي الثاني مناصفة مع ماني وأوباميانج.