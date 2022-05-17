رسميًا.. اتحاد الكرة يخطر فيفا بموعد انتهاء الدوري في 30 أغسطس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: سليمان غريب

أرسل الاتحاد المصري لكرة القدم، خطابًا رسميًا إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الثلاثاء، يخطره فيه بموعد انتهاء مسابقة الدوري الممتاز للموسم الحالي 2021 -2022.

وكان اتحاد كرة القدم أعلن انتهاء منافسات النسخة الحالية من الدوري المصري يوم 30 أغسطس المقبل.

ووفقا لما أعلنه عامر حسين رئيس لجنة المسابقات برابطة الأندية المصرية المحترفة، فإن أي لاعب ينتهي تعاقده بنهاية الموسم سيظل مع فريقه حتى نهاية الدوري، ولن يمكنه الرحيل إلا بعد انتهاء الموسم.

وشهدت الأيام القليلة الماضية جدلًا واسعًا بشأن تخوف الأندية من فقدان لاعبيها والذين ستنتهي عقودهم في 30 يونيو وليس بنهاية الموسم والذي سيمتد لنهاية أغسطس قبل أن يؤكد اتحاد الكرة ورابطة الأندية بأن العقود ستنتهي بنهاية الموسم، ولهذا تم إخطار الفيفا بموعد نهاية المسابقة.

جدول مباريات الدوري من الجولة 24 حتى 34