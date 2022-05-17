فيوتشر ينجو من ريمونتادا الاتحاد ويفوز برباعية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

فاز فريق فيوتشر برباعية مقابل ثلاثة أهداف خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء ضمن منافسات بطولة الدوري.

وتقدّم فيوتشر بهدف في الدقيقة 25 عن طريق لاعبه أحمد عاطف قبل أن يُضيف زميله أحمد رفعت الهدف الثاني في الدقيقة 30 ثم سجل أيمن الصفاقسي الهدف الثالث في الدقيقة 39 لينتهي الشوط الأول بتقدم فيوتشر بثلاثية نظيفة.

وقلّص الاتحاد النتيجة بهدف في الدقيقة 63 عن طريق لاعبه إبراهيم حسن ثم سجل كريم نيدفيد الهدف الرابع لفيوتشر في الدقيقة 65 قبل أن يُسجل البديل بواتينج الهدفين الثاني والثالث للاتحاد في الدقيقتين 72 و 78.

ورفع فيوتشر بهذا الفوز رصيده إلى النقطة 31 في المركز الخامس، فيما توقف رصيد الاتحاد عند النقطة 19 في المركز 13.

أبرز أحداث المباراة:

وأبعد مدافع الاتحاد محمود شبانة عرضية خطرة لفريق فيوتشر في الدقيقة 10 قبل أن تصل لمهاجم فيوتشر أحمد شريف لتخرج لركنية نُفذت وأبعدها الدفاع.

وتقدم فيوتشر بهدف سجله لاعبه أحمد عاطف في الدقيقة 25 من عمر الشوط الأول.

وأشهر حكم المباراة في الدقيقة 27 بطاقة صفراء للاعب الاتحاد أحمد نبيل "مانجا" بعد لمسه الكرة بيده خلال محاولة استخلاصها من أحمد رفعت على حدود منطقة الجزاء.

وسدد أحمد رفعت الكرة ببراعة في مرمى الاتحاد السكندري بالدقيقة 29 ليُعزز تقدم فريقه بهدف ثانٍ.

وعاد فيوتشر لتشكيل خطورة على مرمى الاتحاد عن طريق لاعبه أحمد رفعت في الدقيقة 36 الذي فضّل مراوغة الدفاع فتم قطع الكرة منه.

وسجل أيمن الصفاقسي الهدف الثالث لفيوتشر بعد عرضية من يمين الملعب من زميله أحمد عاطف في الدقيقة 40.

وعاد أحمد عاطف بكرة مرتدة في الدقيقة 42 ولكن تصدى لتسديدته الضعيفة هذه المرة محمد عبدالمنصف حارس مرمى الاتحاد.

وكاد يستغل لاعب الاتحاد مروان خطأ مدافعي فيوتشر ولكن تسديدته مرت بجوار قائم فيوتشر في الدقيقة 44.

وسدد الاتحاد السكندري كرة في الدقيقة 45+1 عن طريق لاعبه إبراهيم حسن من حدود منطقة جزاء فيوتشر ولكن ارتطمت بأقدام المدافعين.

واستغل إبراهيم حسن خطأ مدافعي فيوتشر عن تنفيذ الاتحاد لركلة ركنية وسجل هدف تقليص الفارق لفريقه بالدقيقة 63.

وردّ فيوتشر سريعًا بهدف رابع سجله لاعبه كريم نيدفيد بالدقيقة 65.

وأرسل أحمد عادل "ميسي" كرة عرضية في الدقيقة 71 حولها زميله بواتينج بـ "كعبه" هدفًا في مرمى فيوتشر.

وسدد أحمد عادل "ميسي" كرة قوية في الدقيقة 74 ولكن بعيدة عن المرمى.

وعاد بواتينج للتسجيل مرة أخرى في الدقيقة 78 ليُقلص النتيجة لـ 4-3.

وحصل نادي الاتحاد على ركلة حرة مباشرة على حدود منطقة جزاء فيوتشر أُرسلت داخل منطقة الجزاء ولكن رأسية عبدالله نصيب مرت بجوار القائم في الدقيقة 81.

وأشهر حكم المباراة في الدقيقة 89 بطاقة صفراء ضد لاعب الاتحاد أحمد عادل "ميسي" بداعِ ادعائه السقوط.