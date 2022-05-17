الزمالك 0-1 طلائع الجيش.. الدوري المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عمر سلامة

زوار موقع "الخليج 365" تابعوا معانا التغطية الحية لمباراة الزمالك وطلائع الجيش، في الجولة التاسعة عشرة من بطولة الدوري الممتاز على ستاد القاهرة الدولي.

ويحتل الزمالك المركز الأول برصيد 41 نقطة، بينما يحتل طلائع الجيش المركز العاشر برصيد 23 نقطة.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

في حراسة المرمى:محمد عواد.

في الدفاع: محمد عبد الغني ومحمود حمدي الونش وأحمد فتوح وحمزة المثلوثي.

في الوسط: محمد أشرف روقا وإمام عاشور ويوسف أوباما وعبدالله جمعة وأحمد سيد زيزو.

في الهجوم: عمر السعيد.

ويجلس على دكة البدلاء كل من: محمد أبو جبل ومحمود علاء وحازم إمام وإسلام جابر وأشرف بن شرقي وأيمن حفني وسيف جعفر وسيف الجزيري ومحمد أوناجم.‏

ملخص اللقاء..

بدأت المباراة سريعا بكرة لأحمد سمير يسددها بقوة من داخل منطقة الجزاء وعواد يتصدي لها ببراعة في الدقيقة الثانية من عمر الشوط الأول.

في الدقيقة 18 فيكتوري لاعب طلائع الجيش، يمرر بينية داخل المنطقة وعواد يخرج ويمسك الكرة قبل أن تصل إلي أحمد سمير.

في الدقيقة 41 خرج التونسي حرمزة المثلوثي من اللقاء بسبب الإصابة وشارك حازم إمام بدلا منه.

قبل صافرة نهاية الشوط الأول عبدالله جمعة يرسل عرضية أرضية داخل المنطقة ليسدد أوباما والكرة ترتطم بالدفاع.

في الدقيقة 69 أحمد أبو القتوح يرسل عرضية متقنة داخل المنطقة ليسدد زيزو كرة صاروخية مرت بجوار القائم الأيمن إلي خارج الملعب.

جاء هدف طلائع الجيش الأول عن طريق فيكتوري بعدما تلقي تمريرة بينية من أحمد سمير لينفرد بالمرمي تماما ويسدد بيمناه علي يسار الحارس محمد عواد في الدقيقة 71.