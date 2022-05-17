قمة اليد.. الزمالك يضرب موعدًا مع الأهلي في نهائي كأس الكؤوس الإفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: سليمان غريب

تأهل فريق الزمالك لكرة اليد إلى نهائي كأس الكؤوس الإفريقية، بعدما أطاح بنظيره فاب الكاميروني بنتيجة 35 - 21، مساء اليوم الثلاثاء.

وأقيمت مباراة الزمالك ضد فاب الكاميروني بدور نصف نهائي بطولة كأس الكؤوس الإفريقية لكرة اليد والمقامة حاليا في النيجر.

وانتهى الشوط الأول من مواجهة نصف النهائي بتقدم الزمالك بنتيجة 20- 10 أمام فاب الكاميروني، واستمر تفوق الفارس الأبيض حتى أنهى اللقاء بنتيجة 35-21.

ويضرب بذلك الزمالك موعدًا مع الأهلي في قمة مصرية أفريقية بنهائي كأس الكؤوس لكرة اليد والمقرر إقامتها يوم الخميس المقبل.

وكان الأهلي تأهل لنهائي كأس الكؤوس الإفريقية بعدما فاز على دون بوسكو الإيفواري بنتيجة 39-23، اليوم الثلاثاء.