قائمة الأهلي.. غيابات بالجملة أمام البنك الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، قائمة الفريق استعدادًا لمباراة البنك الأهلي في بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويواجه الأهلي فريق البنك الأهلي غدا الأربعاء على ملعب إستاد المقاولون العرب في تمام الساعة الثامنة مساءً ضمن منافسات الجولة الـ19 للمسابقة المحلية.

ويفقد الأهلي في مواجهة البنك خدمات كل من ياسر إبراهيم، حمدي فتحي، أليو ديانج، عمرو السولية، ولويس ميكيسوني للإصابة، فيما تم استبعاد محمود متولي، محمد محمود، وحسام حسن.

وشهدت قائمة المارد الأحمر عودة رامي ربيعة وصلاح محسن، كما استعان موسيماني ببعض الناشئين مثل محمد نصير، أحمد نبيل كوكا وزياد طارق.

وضمت قائمة الأهلي 21 لاعبا كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي، علي لطفي، مصطفى شوبير.

الدفاع: محمد عبدالمنعم، رامي ربيعة، محمد نصير، أيمن أشرف، محمود وحيد، علي معلول، محمد هاني، كريم فؤاد.

الوسط: محمد مجدي أفشة، أحمد عبدالقادر، أحمد نبيل كوكا، زياد طارق، طاهر محمد طاهر، حسين الشحات، وليد سليمان.

وفي الهجوم: بيرسي تاو، صلاح محسن، محمد شريف.

يُذكر أن الأهلي يحتل المركز الثالث بعدما حصد 33 نقطة من 14 مباراة عثب التعثر في آخر ثلاث مباريات، فيما يحتل البنك الأهلي المركز السابع وفي جعبته 24 نقطة من 17 مباراة.