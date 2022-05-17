غياب أبوجبل.. فيريرا يعلن تشكيل الزمالك لمواجهة الطلائع بالدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رامي بشاي

أعلن البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك عن تشكيل الفريق الذي سيخوض مباراة طلائع الجيش في الجولة التاسعة عشرة من بطولة الدوري الممتاز والتي تنطلق في التاسعة مساء اليوم الثلاثاء على ستاد القاهرة الدولي.

ويحتل الزمالك المركز الأول برصيد 41 نقطة، بينما يحتل طلائع الجيش المركز العاشر برصيد 23 نقطة.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

في حراسة المرمى:محمد عواد.

في الدفاع: محمد عبد الغني ومحمود حمدي الونش وأحمد فتوح وحمزة المثلوثي.

في الوسط: محمد أشرف روقا وإمام عاشور ويوسف أوباما وعبدالله جمعة وأحمد سيد زيزو.

في الهجوم: عمر السعيد.

ويجلس على دكة البدلاء كل من: محمد أبو جبل ومحمود علاء وحازم إمام وإسلام جابر وأشرف بن شرقي وأيمن حفني وسيف جعفر وسيف الجزيري ومحمد أوناجم.‏