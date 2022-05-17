ليفربول يهزم ساوثهامبتون ويبقي صراعه مع سيتي للجولة الأخيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أبقى ليفربول على آماله في المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز بفوز صعب على مضيفه ساوثهامبتون بنتيجة 2-1 مساء اليوم الثلاثاء في الجولة الـ37 قبل الأخيرة للمسابقة.

ورفع ليفربول رصيده إلى 89 نقطة ليبقي على فارق النقطة الواحدة مع مانشستر سيتي المتصدر، ويظل الصراع قائمًا بين الفريقين على لقب بريميرليج حتى الجولة الأخيرة من المسابقة.

وعلى الجانب الآخر، تجمد رصيد ساوثهامبتون عند 40 نقطة بعد تلقيه الخسارة الثالثة على التوالي ليبقى في المركز الـ15 بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

ومن المقرر أن يُحسم لقب الدوري يوم الأحد المقبل حين يستضيف ليفربول فريق وولفرهامبتون ويلعب مانشستر سيتي أمام ضيفه أستون فيلا، حيث تقام مباريات الجولة الأخيرة في توقيت واحد بتمام الساعة الخامسة مساءً.

ويحتاج ليفربول للفوز في مباراته الأخيرة بالدوري مع خسارة أو تعادل مانشستر سيتي، فيما يكفي مانشستر سيتي الفوز في مباراته الأخيرة للتتويج باللقب.

ومازال ليفربول ينافس على لقب دوري أبطال أوروبا، حيث سيخوض المباراة النهائية أمام ريال مدريد الإسباني يوم 28 من الشهر الجاري.

وكسب المدرب الألماني يورجن كلوب الرهان بعدما دخل مباراة ساوثهامبتون ببدلاء ليفربول، حيث أجرى تسعة تغييرات في التشكيل الذي أعلنه وسط غياب النجم المصري محمد صلاح وفيرجيل فان دايك للإصابة، بجانب إراحة ساديو ماني وترينت ألكسندر أرنولد.

وافتتح ساوثهامبتون التسجيل في الدقيقة الـ13 عن طريق ناثان ريدموند بعدما قاد هجمة مرتدة ليتوغل داخل المنطقة ويطلق تصويبة قوية ارتطمت بقدم جيمس ميلنر قبل أن تسكن شباك أليسون بيكر حارس ليفربول.

وفي الدقيقة الـ27، تمكن ليفربول من تعديل النتيجة بهدف سجله تاكومي مينامينو بعدما تلقى تمريرة أرضية من ديوجو جوتا داخل المنطقة ليسددها قوية في شباك ساوثهامبتون رافضا الاحتفال أمام فريقه السابق.

وفي الدقيقة الـ67، تقدم ليفربول في النتيجة عن طريق جويل ماتيب، الذي استغل ركلة ركنية أرسلها تسيميكاس ليحولها المدافع الكاميروني بضربة رأسية لترتطم الكرة بكايل ووكر-بيترز وتسكن شباك ساوثهامبتون، لتصبح النتيجة (2-1) للريدز.

تشكيل ليفربول: أليسون بيكر، جو جوميز، جويل ماتيب، إبراهيما كوناتي، كونستانتينوس تسيميكاس، جيمس ميلنر، كورتيس جونز، هارفي إليوت، تاكومي مينامينو، ديوجو جوتا، روبرتو فيرمينو.