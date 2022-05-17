ماهي الفرق المتأهلة لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل؟

المنامة - ياسر ابراهيم - يسدل الستار الأسبوع المقبل على الموسم الكروي في أوروبا، وعرفت أسماء 22 فريقا أوروبيا تأهلت لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وحسم كل من بايرن ميونخ (ألمانيا) وباريس سان جيرمان (فرنسا) وريال مدريد (إسبانيا) وأياكس (هولندا) وبورتو (البرتغال) وسالزبورغ (النمسا) وسلتيك (أسكتلندا) وكلوب بروج (بلجيكا) ألقاب البطولات المحلية.

وإضافة إلى هذه الفرق المتأهلة، صعد كل من:

إنجلترا: مانشستر سيتي وليفربول وتشيلسي

إسبانيا: برشلونة وأتلتيكو مدريد وإشبيلية

إيطاليا: ميلان وإنتر ميلان ونابولي ويوفنتوس

ألمانيا: دورتموند وبايرن ليفركوزن ولايبزيغ

فرنسا: سان جيرمان، موناكو، مارسيليا

البرتغال: سبورتينغ

المصدر : مواقع إلكترونية