الامارات | العين يقتنص "النصر" بروح بطل دوري المحترفين

شكرا لقرائتكم خبر عن العين يقتنص "النصر" بروح بطل دوري المحترفين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد العين أحقيته بلقب بطل "دوري أدنوك للمحترفين"، عقب فوزه أمس على مضيفه النصر بهدف دون رد حمل توقيع محترفه الأرجنتيني جوانكا، في مباراة جمعتهما على استاد مكتوم في دبي، لحساب الجولة 24 من البطولة.

وعزز العين صدارته الترتيب العام برصيد 71 نقطة، فيما تجمد رصيد النصر عند 32 في المركز السادس.

وجاءت البداية متقاربة من الفريقين، قبل أن ينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي، إلا أن سرعان ما ظهرت هوية العين "بطل الدوري" في الشوط الثاني، بتشكيل خطورة على مرمى النصر، تكللت في الدقيقة 61 بنجاح الأرجنتيني كريستيان جوانكا في تسجيل هدف الفوز لفريقه العين.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news