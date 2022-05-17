الامارات | خورفكان يتغلب على الجزيرة بثنائية دودو

شكرا لقرائتكم خبر عن خورفكان يتغلب على الجزيرة بثنائية دودو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز فريق خورفكان على ضيفه الجزيرة بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي اقيمت مساء اليوم الثلاثاء في استاد صقر بن محمد القاسمي في خورفكان ضمن منافسات الجولة 24 لدوري ادنوك للمحترفين.

واصبح رصيد خورفكان 25 نقطة في المركز الحادي عشر ونجح بضمان البقاء للموسم الرابع على التوالي بينما تجمد رصيد الجزيرة عند 45 نقطة في المركز الرابع.

سجل خورفكان هدفه الاول عن طريق المحترف البرازيلي رفائيل جوماريس دودو في الدقيقة 10 من ضربة جزاء احتسبها حكم المباراة محمد علي يوسف بعد ان لامست الكرة يد مدافع الجزيرة.

سجل الجزيرة هدف التعادل عن طريق اللاعب الايفواري نيافا هيرمان من تسديدة قوية في الدقيقة 64، والغى حكم المباراة هدفا للجزيرة سجله علي المعمري بداعي التسلل في الدقيقة 66.

وتعرض كوليبالي مامادو للطرد بالبطاقة الحمراء بعد عرقلة اللاعب جمال البلوشي (90+4) ليحصل خورفكان على ضربة جزاء ثانية سجل منها رفائيل جوماريس دودو هدف الفوز للنسور.

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