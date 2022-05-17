الامارات | الشارقة يلحق ببني ياس خسارة كبيرة

شكرا لقرائتكم خبر عن الشارقة يلحق ببني ياس خسارة كبيرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق الشارقة فوزا كبيرا على مضيفه بني ياس بأربعة أهداف نظيفة خلال المواجهة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء على استاد بني ياس ضمن الجولة 24 لدوري ادنوك للمحترفين اكرة القدم.

وحافظ الشارقة بهذا الفوز وهو الـ 16 له في الدوري على مركزه الثاني رافعا رصيده إلى 51 نقطة فيما بقي بني ياس عند 30 نقطة.

سجل أهداف الشارقة كل من البرازيلي لوان بيريرا في الدقيقة الرابعة وكايو لوكاس «18» و«48» والبديل سالم صالح «86».

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