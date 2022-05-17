الامارات | تأجيل نهائي كأس رئيس الدولة إلى الموسم الجديد

شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل نهائي كأس رئيس الدولة إلى الموسم الجديد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قرر مجلس إدارة اتحاد الإمارات لكرة القدم تأجيل المباراة النهائية لمسابقة كأس صاحب السمو رئيس الدولة بين فريقي الوحدة والشارقة التي كانت مقرره يوم 25 الجاري، إلى الموسم الكروي الجديد.

وقال اتحاد كرة القدم في بيان رسمي اليوم الثلاثاء: "سيتم تحديد الزمان والمكان لاحقاً".

ويعد كأس رئيس الدولة من أغلى البطولات التي تتنافس جميع فرق الدولة للفوز بلقبها نظرا للمكانة المرموقة والاهمية الكبيرة التي تحظى بها هذه البطولة منذ انطلاقتها.

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