الامارات | عجمان يلحق بالوصل الخسارة الأكبر في الموسم

شكرا لقرائتكم خبر عن عجمان يلحق بالوصل الخسارة الأكبر في الموسم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ألحق فريق عجمان بمضيفه الوصل الخسارة الأكبر في الموسم الحالي، وتغلب عليه 4-2، اليوم الثلاثاء، ضمن الجولة 24 من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم.

وتقدم الوصل بهدف سجله مدافع عجمان بالخطأ في مرماه ميرال ساماردجيتش "4"، ولكن رد عجمان جاء قاسياً فسجل أربعة أهداف متتالية حملت توقيع كلا من سعيد جاسم "7"، وفراس بالعربي هدفين "14 و33"، ووليد أزارو "25"، فيما سجل هدف تقليص الفارق لـ"الإمبراطور" ألكسندر فاسيليافينغ "42".

وبهذه الخسارة يكون عجمان قد ضرب رقما احتفظ به الوصل في 2022، إذ لم يستقبل أي خسارة على ملعبه هذا العام، بعدما خاض ستة مباريات ففاز في ثلاثة وتعادل في مثلهم.

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