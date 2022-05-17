هل ينهي «فوروسيميد» مسيرة المولد؟

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عندما أوقف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، حارس مرمى أياكس الهولندي، الكاميروني الدولي أندريه أونانا لمدة عام، بسبب تعاطي المنشطات، استأنف النادي القرار لدى محكمة التحكيم الدولي «كاس» وتم تخفيض العقوبة إلى 9 أشهر، بعد أن قدم اللاعب حجة بدت مقبولة للمحكمة.

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، اكتشف مادة «فوروسيميد» المحظورة في فحوص أونانا خلال فحص عشوائي أثناء تدريبات الفريق.

وأمس الأول، أصدرت لجنة الرقابة على المنشطات في السعودية قرارا تضمن إيقاف لاعب فريق الاتحاد، الدولي فهد المولد لمدة 18 شهرا، اعتبارا من تاريخ 28 مارس 2022، بعد ثبوت تناوله مادة فوروسيميد المحظورة على الرياضيين.

وأوضحت اللجنة أن القرار قابل للاستئناف خلال 21 يوما من تاريخ صدوره.

حجة أونانا

قال أونانا «إن عقار فوروسيميد يخص زوجته وإنه تناوله عن طريق الخطأ ظنا منه أنه علاج للصداع».

وأضاف نادي أياكس أيضا أن أونانا لم يكن على ما يرام في يوم الفحص، واعتقد أنه تناول عقارا للصداع، ولكن اتضح أنه تناول حبة من شريط دواء زوجته، الذي وصف لها بعد الحمل، وأن الدواء يشبه دواء الصداع، لتعلن محكمة التحكيم الرياضية «كاس» تخفيض عقوبة إيقاف أونانا إلى 9 أشهر، بدلا من عام كامل.

حجة المولد

بدأت تلميحات تشير إلى أن حجة المولد القادمة ستكون استخدم «فوروسيميد» لعلاج ارتفاع ضغط الدم، إلا أن اللاعب سيكون مطالبا بإثبات ذلك من خلال تقارير طبية بتواريخ مثبتة تؤكد إصابته بارتفاع في ضغط الدم، وفي هذه الحالة سيكون مدانا أيضا لعدم توضيحه هذه المعلومة للجنة الرقابة على المنشطات، وقد لا تفلح حجته أمام محكمة التحكيم الرياضي كما نجحت حجة أونانا.

عدو لجنة الرقابة

بما أن «فوروسيميد» ليس مادة منشطة وهو مجرد مادة مدرة للبول، إلا أن الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات، تعتبر هذه المادة عدوها الأول والغرض منها إخفاء ما هو أخطر، خاصة وأنها على رأس العوامل الخافية للمواد المنشطة وتصعيب مهمة اكتشاف تناول مواد محظورة.

لماذا استخدم المولد الـ« فوروسيميد»

من بين استخدامات «فوروسيميد» المعلن عنها، علاج تجمع السوائل المرتبطة بقصور القلب الاحتقاني، وأمراض الكبد، أو الكلى.

كما يستخدم هذا الدواء لعلاج ارتفاع ضغط الدم.

فيما يستخدمه البعض للتخسيس وانقاص الوزن سريعا، علما أنه يخلص الجسم من السوائل الزائدة والماء والأملاح وليس الدهون.

وفي كل الأحوال سيكون أمام المولد -إن أراد ناديه استئناف القرار- التجهيز التام لحجته القادمة.

أضرار المولد من القرار:







ستكون عودته للملاعب في 28 سبتمبر عام 2023.



يغيب عن صفوف المنتخب في كأس العالم 2022 بقطر.



يغيب عن صفوف المنتخب في كأس آسيا 2023.



لن يشارك ناديه التتويج بلقب الدوري حال فوزه به الموسم الحالي بعد غياب طويل.



زيادة تعرضه للانتقادات.



تعرضه لضغوط قد تنتهي باعتزاله اللعب.



اهتزاز ثقته في نفسه، وثقة الجماهير والمسؤولين فيه.



أبرز ضحايا مادة «فوروسيميد»