الامارات | العروبة يرسل «الصقور» إلى دوري الدرجة الأولى

شكرا لقرائتكم خبر عن العروبة يرسل «الصقور» إلى دوري الدرجة الأولى والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصبح فريق الإمارات أول الهابطين إلى دوري الدرجة الأولى عقب خسارته أمام العروبة بهدف دون رد، أمس، في الجولة الـ 24 من دوري أدنوك للمحترفين على استاد نادي الإمارات في رأس الخيمة، ليتوقف رصيد «الصقور» عند 10 نقاط في المركز الـ 14 بينما عزز العروبة حظوظه في البقاء بالدوري بعدما وصل رصيده إلى 17 نقطة في المركز الـ 13.

وشهد الشوط الأول بداية قوية من فريق الإمارات الذي كاد أن يحرز الهدف الأول في الدقيقة الرابعة بعدما سدد البرازيلي سيلفا كرة خطرة مرت بجوار القائم، بينما سيطر بعد ذلك فريق العروبة سيطر على وسط الملعب من دون خطورة على مرمى «الصقور» أما الشوط الثاني حصل العروبة على ركلة جزاء في الدقيقة 50 وأحرزها البحريني علي مدن في المرمى (52) لتنتهي المباراة بفوز العروبة.

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