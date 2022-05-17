شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة يحقق الانتصار الثانى فى الدوري ويفوز على الجونة بهدف "أمو".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح فريق مصر المقاصة في الفوز علي نظيره الجونة بهدف نظيف لمحمد عادل أمو في الدقيقة 15 في المباراة التي جمعت الفريقين ، علي استاد خيري بشارة ضمن الجولة الـ19 بمسابقة الدوري الممتاز.

ونجح مصر المقاصة في تحقيق الفوز الثاني له في بطولة الدوري ليرفع رصيده إلي النقطة 13 فى المركز السابع عشر والقبل الأخير جمعها من 19 مباراة، حيث فاز في مباراتين وتعادل في 7 لقاءات وخسر 9 مواجهات، سجل لاعبوه 9 أهداف واستقبلوا 23 هدفا.

واستمر الجونة في المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري برصيد 17 نقطة، بعدما خاض 18 مباراة حقق خلالها الفوز خمس مرات وتعادل مرتين وتلقى 11 هزيمة ، وسجل لاعبوه 17 هدفا وتلقت شباكهم 25 هدفا.

وفشل تامر مصطفي المدير الفني لفريق الجونة في تحقيق أى فوز مع الفريق منذ توليه القيادة الفنية للفريق حيث لم يذق طعم الانتصارات منذ رحيل مدربه السابق رضا شحاتة حيث قاد تامر مصطفى الفريق الساحلى في ثلاث مباريات خسرها أمام فيوتشر وبيراميدز وسيراميكا.

جاء تشكيل الجونة كالتالي:

حراسة المرمى: عماد السيد

خط الدفاع: عمرو طارق ومحمد نجيب ومحمود الجزار.

خط الوسط: عمرو سعداوي وألان كيامبادي ونور السيد وأحمد عامر وإسلام محارب.

خط الهجوم: محمود الشبراوي وأرنو.

بينما جاء تشكيل مصر المقاصة كالتالي: