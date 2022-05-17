شكرا لقرائتكم خبر عن خالد جلال يختار 22 لاعباً لقائمة البنك استعداداً للأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إختار خالد جلال المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي 22 لاعباً للدخول في معسكر مغلق اليوم بأحد فنادق القاهرة استعدادا لمواجهة الأهلي غداً الأربعاء ضمن مباريات الجولة التاسعة عشر من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز ويستضيفها ستاد عثمان أحمد عثمان في تمام الساعة الثامنة مساءاً .

وجاءت القائمة علي النحو التالي.. محمود الزنفلي - أحمد صبحي - محمد دبش - أمير مدحت - أحمد ياسين - أحمد العش - محمد مصطفي ميدو - أسامة إبراهيم - عاصم صلاح - إسحاق يعقوبو - معروف يوسف - أحمد سعيد - محمود سيد - محمد لعبة - محمد حامد - محمود قاعود - محمد هلال - موسي دياوارا - محمد بسيوني - كريم بامبو - أسامة فيصل - ناصر منسي

ويحتل فريق البنك الأهلى المركز السابع بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز عقب حصد 23 نقطة، حيث تمكن من الفوز فى 6 مباريات والتعادل فى مثلهم والهزيمة فى 5 مباريات.