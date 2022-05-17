بسنت حميدة تحرز ميداليتين ذهبيتين فى بطولة التشيك الدولية لألعاب القوى

القاهرة - سامية سيد -

نجحت بسنت حميدة لاعبة المنتخب الوطني لألعاب القوي ، في احراز ميداليتين ذهبيتين في بطولة التشيك الدوليه لالعاب القوى ، حيث أحرزت ميدالية ذهبية في سباق 100 متر عدو بزمن 11.12 ثانية، وميدالية ذهبية في سباق 200 متر عدو 22.78 ثانية.

وكانت بسنت حميدة بطلة مصر في ألعاب القوي ، قد نجحت في تحقيق رقماً مصرياً جديداً فى سباق 60 متر عدو خلال مشاركتها فى بطولة العالم لألعاب القوى داخل الصالات التي أٌقيمت بصربيا بعدما سجلت زمنا قدره 7.31 ثانية .

ومن ناحية أخري، شهدت منافسات بطولة الجمهورية لألعاب القوى للكبار، والتى أقيمت على ملاعب المركز الأولمبى بالمعادى، وجود لجنة من الوكالة المصرية لمكافحة المنشطات، لسحب عينات عشوائية من اللاعبين، والكشف عن تناول المنشطات من عدمه.

وانطلقت البطولة الشهر الماضى بالمركز الأولمبى بالمعادى، بمشاركة عدد كبير من لاعبى الهيئات الرياضية المسجلة فى الاتحاد المصرى للعبة وصل عددهم إلى 570 لاعب ولاعبة ، وتوج بها النادى الأهلى رجال وسيدات.