شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتفوق على الطلائع في القيمة التسويقية قبل لقاء الليلة.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات التاسعة مساء اليوم، الثلاثاء، لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الزمالك وطلائع الجيش باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة صعبة للفريقين كعادة لقاءات الناديين في السنوات الأخيرة.

وخسر الزمالك من إنبى بهدفين دون رد فى الجولة الأخيرة للمسابقة، بينما تعادل الطلائع مع البنك الأهلى بهدف لكل فريق فى نفس الجولة.

وتبلغ القيمة التسويقية لفريق الزمالك 21.43 مليون يورو فيما تساوى القيمة التسويقية لطلائع الجيش 6.38 مليون يورو.

ويبدو التشكيل المتوقع للزمالك فى مواجهة الطلائع مكونا من: "محمد عواد في حراسة المرمى، في الدفاع: أحمد فتوح – محمد عبد الغنى – محمود حمدى الونش – حازم إمام، في الوسط: إمام عاشور – محمد أشرف روقا – أحمد سيد زيزو – أشرف بن شرقى – يوسف أوباما، في الهجوم: عمر السعيد".