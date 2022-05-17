شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا للاعبى الزمالك : مباراة الطلائع مفتاح الحفاظ على لقب الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث البرتغالي جيسوالدو فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك مع لاعبيه في المحاضرة الفنية الأخيرة للفريق والتي أقيمت اليوم قبل تحرك الفريق من فندق الإقامة لملعب مباراته امام طلائع الجيش، مؤكدا لهم ان مباراة اليوم مفتاح الحفاظ علي لقب الدورى للموسم الثاني علي التوالي.

وقال فيريرا للاعبيه ان مباراة الطلائع اليوم لا تقبل فقدان أي نقطة، حتي لا يتأزم موقف الفريق في الدورى، وانه واثق في امكانياتهم وانهم قادرون علي تعويض خسارة مباراة انبي التي أقيمت الأسبوع الماضي.

في سياق مختلف تفاضل إدارة الكرة بنادي الزمالك بين تجديد تعاقد عمر السعيد مهاجم الفريق الحالي والذي ينتهي تعاقده بنهاية الموسم الحالي، للإبقاء عليه وقيادة هجوم الفريق في الموسم المقبل، وبين عودة مروان حمدي مهاجم الفريق المعار هذا الموسم الي سموحة.

وانقسم الرأي داخل إدارة الزمالك حول مصير الثنائي ، حيث يوجد رأي بعدم التجديد لعمر السعيد وعودة مروان حمدي ليكون المهاجم الثاني بجوار المهاجم الأجنبي السوبر المنتظر التعاقد معه، والرأي الاخر هو تجديد تعاقد عمر السعيد باعتباره احد الاعمدة الرئيسية في خطة البرتغالي فيريرا المدير الفني للفريق ويعلم امكنياته جيدا، وتسويق مروان حمدي في الصيف عقب عودته من الإعارة.

في سياق مختلف باتت صفقة رمضان صبحي، لاعب وسط بيراميدز والمنتخب الوطني، وانتقاله إلى الزمالك، حديث الشارع الأبيض، خاصة بعدما ترددت أنباء أن اللاعب قرر عدم استمراره مع النادى السماوى خلال الموسم المقبل.

وتؤكد المصادر أن رمضان صبحى أبدى موافقته على الانتقال للزمالك في الصيف المقبل، عقب رفع إيقاف القيد عن الزمالك وانتهاء عقوبة منع القيد والتي تنتهي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكشف مصدر داخل إدارة الزمالك أن رمضان صبحي أبدى ترحيبه بعرض الزمالك، ووافق على العرض المالي المقدم من النادي، وأتم اتفاقه على كافة التفاصيل ويتبقي فقط إنهاء المفاوضات مع مسئولي نادي بيراميدز، في ظل ارتباط اللاعب بعقد ممتد لموسمين مقبلين.