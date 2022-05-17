شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية.. كاسيلى أول لاعب يحصل على البطاقة الحمراء فى تاريخ كرة القدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

استضافت ألمانيا الغربية النسخة العاشرة من بطولة كأس العالم عام 1974 ، وتوج المنتخب الألماني بلقبها على حساب هولندا بعدما فاز بهدفين مقابل هدف وحيد.

هذه النسخة من المونديال تم تسجيلها فى تاريخ كرة القدم، حيث شهدت أول حالة طرد بالبطاقة الحمراء في تاريخ مباريات بطولة كأس العالم ، عندما تلقى اللاعب التشيلي كارلوس كاسيلي أول بطاقة حمراء في تاريخ المونديال، بعد أن تم طرده في المباراة التي جمعت منتخب بلاده بألمانيا الغربية.

وتلقى كارلوس كاسيلى لاعب خط وسط تشيلى بطاقة صفراء في الدقيقة الثالثة عشرة من عمر المباراة، قبل بطاقة جديدة في الدقيقة السابعة والستين، تسببت في إشهار الحكم التركي دودجان باباكان أول بطاقة حمراء في التاريخ.

وتم تطبيق نظام الطرد باستخدام البطاقة الحمراء للمرة الأولى في كأس العالم 1970 في المكسيك، لكن هذه النسخة لم تشهد أي حالة طرد، وتم تسجيل الحالة الأولى فى مونديال 1974 بإسم كارلوس كاسيلى.