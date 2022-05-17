شكرا لقرائتكم خبر عن ناصر عباس :إقامة نهائى أفريقيا على ملعب المنافس خلل فى لوائح الكاف وطاقم فار أوروبى هو الحل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى الحكم الدولى السابق ناصر عباس أن لعب الأهلى نهائى دورى أبطال أفريقيا أمام الواود المغربى فى المغرب ظلم وخلل فى لوائح الاتحاد الأفريقى خاصة أن اللقاء سيقام على أرض أحد طرفى اللقاء .

و قال عباس فى مكالمة هاتفية لـ تليفزيون الخليج 365 ، أنه فى حالة تطبيق لائحة إدارة حكم أفريقى للقاء ، على الأقل إستقطاب طاقم فار من أوروبا لتطبيق العدالة التحكيمية .

كما يرى ناصر عباس أن النادى الأهلى يتعرض لظلم تحكيمى بشكل كبير فى الفترة الأخيرة ، مشيرا إلى أن منظومة التحكيم فى الإتحاد الافريقى فشلت بقوة فى إظهار حكام جدد خلال الفترة الأخيرة .

يستعد النادي الأهلي للرد بشكل رسمي على قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" الذي تم الإعلان عنه ظهر اليوم ،الثلاثاء، بشأن ملعب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وانتظر الأهلي الإعلان بشكل رسمي عن ملعب مباراة حتى يكون هناك رد رسمي ، وقال مصدر في القلعة الحمراء أن الساعات المقبلة ستشهد تصعيداً من جانب الأهلي للحفاظ على حقوقه بشأن هذه الأزمة ، موضحاً أن من ضمن هذه القرارات التصعيد للمحكمة الرياضية الدولية وغيرها من القرارات التي تحفظ حقوق النادي.

وحسم الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" الجدل بشأن ملعب نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا بعدما أعلن منذ قليل إقامة المباراة على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.

ويلعب الأهلي مع الوداد المغربي يوم 30 مايو الجاري في نهائي البطولة القارية التى يحمل الأهلي لقبها أخر نسختين و10 مرات في تاريخه.

وشهدت الأيام الماضية أنباء متضاربة حول ملعب المباراة حيث تردد أنه من الممكن إقامة اللقاء على ملعب الأمير مولاي عبد الله ، فيما كانت قد ظهرت أنباء حول إمكانية إقامة المباراة خارج المغرب بعدما رفض الأهلي إقامتها هناك لأن هذا يُعد إخلالاً بمبدأ تكافؤ الفرص قبل أن يُعلن الكاف ظهر اليوم ،الثلاثاء، إقامة اللقاء في ملعب محمد الخامس بالمغرب.