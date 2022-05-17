شكرا لقرائتكم خبر عن معلومات تاريخية عن الزمالك والطلائع قبل صدام الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الزمالك مباراة مهمة مع نظيره طلائع الجيش ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة صعبة للفريقين كعادة لقاءات الناديين في السنوات الأخيرة.

ويحتل الزمالك صدارة جدول الدوري برصيد 41 نقطة بعدما لعب 18 مباراة فاز في 13 لقاء وتعادل في مباراتين وخسر ثلاثة لقاءات وسجل لاعبوه 32 هدف وتلقت شباكه 18 هدفا، بينما يحتل الطلائع المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 23 نقطة بعدما لعب 18 مباراة فاز في 5 لقاءات وتعادل في 8 مواجهات وخسر 5 مباريات وسجل لاعبوه 9 أهداف وتلقت شباكه 14.

وتأسس الزمالك في 5 يناير 1911 فيما تأسس الطلائع سنة 1997، وشارك الزمالك في كل مواسم الدوري منذ بدايته عام 1948بينما يشارك الطلائع في الدوري للمرة الـ 17 في تاريخه ، على الجانب الاخر توج الزمالك بـ 13 بطولة دوري بينما أفضل انجازات الطلائع الفوز بالمركز الرابع مرتين والتتويج ببطولة السوبر المحلى مرة ، ويعد حسن شحاته الهداف التاريخي للزمالك في الدوري برصيد 86 هدفاً.

ويغيب عن الزمالك في مباراة الليلة كل من طارق حامد للإيقاف بسبب الحصول على الإنذار الثالث في مواجهة إنبى ومحمود عبد الرازق شيكابالا بسبب الإصابة ، فيما يستعيد الفارس الأبيض جهود إمام عاشور بعد غيابه في مباراة انبى بسبب الإيقاف.