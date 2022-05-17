شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة يتقدم على الجونة بهدف "أمو" فى الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح فريق مصر المقاصة في التقدم علي نظيره الجونة في الشوط الأول ، بهدف نظيف لمحمد عادل أمو في الدقيقة 15 في المباراة التي تجمع الفريقين ، علي استاد خيري بشارة ضمن الجولة الـ19 بمسابقة الدوري الممتاز.

ويخوض مصر المقاصة المباراة بعدما توقف رصيده عند النقطة 10 فى المركز الثامن عشر والأخير جمعها من 18 مباراة، حيث فاز في مباراة وتعادل في 7 لقاءات وخسر 9 مواجهات، سجل لاعبوه 8 أهداف واستقبلوا 23 هدفا.

ويحتل الجونة المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري برصيد 17 نقطة، بعدما خاض 17 مباراة حقق خلالها الفوز خمس مرات وتعادل مرتين وتلقى 10 هزائم، وسجل لاعبوه 17 هدفا وتلقت شباكهم 24 هدفا.

جاء تشكيل الجونة كالتالي:

حراسة المرمى: عماد السيد

خط الدفاع: عمرو طارق ومحمد نجيب ومحمود الجزار.

خط الوسط: عمرو سعداوي وألان كيامبادي ونور السيد وأحمد عامر وإسلام محارب.

خط الهجوم: محمود الشبراوي وأرنو.

بينما جاء تشكيل مصر المقاصة كالتالي: