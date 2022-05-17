شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يدرس الاستعانة بـ متولي ومحمود محمود محلياً قبل نهائى أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي الأستعانة بالثنائي محمود متولي ومحمد محمود في مباريات الفريق المقبلة في الدوري حتى يكتسب الثنائي "فورمة" المباريات.

ويغيب محمود متولي ومحمد محمود عن المباريات منذ فترة طويلة للإصابة وبعد عودتهما للتدريبات الجماعية الأخيرة مازال الثنائي ينتظر فرصة المشاركة في المباريات الرسمية.

ويرغب موسيماني في الإعتماد على الثنائي في بعض المباريات المحلية المقبلة التي سيخوضها المارد الأحمر أمام البنك الأهلي وإيسترن كومباني وإنبي قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويلعب الأهلي مع والوداد المغربي يوم 30 مايو الجاري في المغرب .

على صعيد متصل ، أرسل النادى الاهلى خطاباً لاتحاد الكرة المصرى، الذى يرسله بدوره للاتحاد الدولى "فيفا"، بخصوص الاستدعاء الذى تلقاه لاعبو الأهلي المحترفون أمس للانضمام لمنتخبات بلادهم في موعد يتزامن مع بدء الأجندة الدولية يوم 30/5/2022، ويتعارض مع الموعد الذى أعلن عنه «كاف» عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي لإقامة المباراة النهائية لدوري الأبطال

وهو ذات الموقف السابق الذى حرم الأهلي من لاعبيه الدوليين عندما انضموا لمنتخبات بلادهم (مصر – تونس – المغرب – مالي) للمشاركة فى بطولة الأمم الأفريقية بالكاميرون، وهو الموعد الذي تزامن مع انطلاق بطولة العالم للأندية بالإمارات والتي شارك فيها النادي الأهلي ممثلًا للقارة الإفريقية.

وتلقى النادي خطابًا من المنتخب التونسي لاستدعاء علي معلول لاعب الأهلي للانضمام لمنتخب بلاده قبل بدء الأجندة الدولية يوم 30 مايو الجاري. كما تلقى النادي خطابًا مماثلًا من الاتحاد المالي لاستدعاء أليو ديانج وآخر من الاتحاد الموزمبيقي لاستدعاء لويس ميكيسوني للانضمام لمنتخبي بلديهما في نفس الموعد المشار إليه.

يأتي هذا في الوقت الذي أعلن فيه الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عبر حساباته الرسمية عن إقامة المباراة النهائية لدوري الأبطال يوم 30 من الشهر الجاري.

وحجز الأهلي تذكرة العبور إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا للمرة الـ15 فى تاريخه، والثالثة على التوالي، وجاء تأهل الأهلي على حساب وفاق سطيف الجزائري، بعد الفوز فى القاهرة (4-0)، والتعادل فى الجزائر (2-2) بالدور نصف النهائي.

وضرب الأهلي موعدًا أمام الوداد المغربي فى النهائي المقرر إقامته بمركب محمد الخامس بالدار البيضاء 30 مايو الجاري.