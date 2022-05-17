شكرا لقرائتكم خبر عن ميار شريف تتأهل إلى دور الـ 16 لبطولة الرباط الدولية للتنس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت ميار شريف لاعبة المنتخب الوطني للتنس ، في التأهل إلي دور الـ 16 لبطولة الرباط الدولية، بعد الفوز على لاعبة فرنسا المصنفه 102 عالميا بنتيجة 2/0 بواقع 6/0 - 6/2 .

تقدمت ميار شريف للمركز الـ 49 فى التصنيف العالمي للاعبات التنس، والصادر عن الاتحاد الدولي لتقتحم قائمة التوب 50، خاصة بعد تتويجها ببطولة كارلسروه العالمية للتنس في ألمانيا بعد الفوز على الأمريكية بـيرا بـيرناردا بنتيجة 2-0 في المباراة النهائية.

وكانت ميار شريف تأهلت إلى نهائي بطولة مولي كارلسروه، بعد الفوز على المجرية أنا بوندار المصنفة 69 عالميا بمجموعتين دون رد 6-2 ، 6-2.

وحصدت البطلة المصرية ميار شريف لاعبة التنس، لقب بطولة ماربيلا الإسبانية، والتي تعد واحدة ضمن سلسلة بطولات التحدي تشالنجر ذات الـ 125 نقطة، التي تنظم تحت إشراف رابطة محترفات التنس WTA، في أبريل الماضي، وذلك بعد تغلبها على الألمانية تمارا كورباتسش بمجموعتين للاشئ كانت 7-6, 6-4 بعد أكثر من ساعتين، لتحقق بذلك ثاني القابها في WTA.