شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على نصيحة عبد الحفيظ للاعبي الأهلي قبل مباراة البنك فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي لاعبي الفريق بالتركيز في مباريات بطولة الدوري المقبلة وإغلاق صفحة التأهل الفريق لنهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتحدث مدير الكرة مع لاعبي الأهلي خلال الساعات الماضية عن ضرورة عدم التفكير في ملف بطولة أفريقيا والتركيز في بطولة الدوري التي سيلعب خلالها الفريق مباريات قوية الفترة المقبلة.

ويلعب الأهلي مع البنك غداً ثم إنبي السبت المقبل ثم إيسترن كومباني الأربعاء بعد المقبل في بطولة الدوري المصري.

وتحدث مدير الكرة مع لاعبي الفريق عن ضرورة عدم التعثّر مُجدداً في بطولة الدوري بعدما خسر الفريق 7 نقاط في 3 مباريات متتالية بالخسارة من المصري والتعادل أمام طلائع الجيش وسيراميكا كليوباترا .

وتأهل الأهلي لنهائي دوري أبطال أفريقيا بالتعادل 2/2 مع وفاق سطيف الجزائري في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا خلال المباراة التي جمعتهما بإستاد 5 يوليو بالعاصمة الجزائر مساء السبت الماضي ، بعد الفوز في لقاء الذهاب بالقاهرة السبت قبل الماضي برباعية نظيفة.

فيما تأهل الوداد لنهائي البطولة القارية بعدما فاز على بترو أتلتيكو الإتجولي بملعب الأخير 3/1 في ذهاب نصف نهائي البطولة القارية ثم تعادل 1/1 في لقاء العودة بالمغرب.

وبذلك يكون موعد مباراة الاهلي والوداد هو التاسعة من مساء يوم 30 مايو الجاري بتوقيت القاهرة بإستاد محمد الخامس في الدار البيضاء.