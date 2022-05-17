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الامارات | الملايين تكشف الحقيقة.. الأعلى أجراً ليس رونالدو

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دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت مجلة فوربس عن قائمة الرياضيين الأعلى أجرا في 2022 التي يتصدرها النجم الأرجنتيني، ليونيل بأرباح سنوية بلغت 130 مليون دولار قبل الضرائب متفوقاً على نجم كرة السلة الأميركي ليبرون جيمس (121.2 مليون دولار) صاحب المركز الثاني، والبرتغالي الذي حل في المركز الثالث (115 مليون دولار)، وجاء البرازيلي في المركز الرابع (95 مليون دولار).

وكان ميسي قد استفاد مادياً من رحيله عن الذي ارتبطت أسطورته به في السنوات الماضية بعدما انتقل إلى باريس سان جيرمان.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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