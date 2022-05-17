شكرا لقرائتكم خبر عن عودة يمنح تعليمات خاصة لهجوم المقاولون قبل مواجهة الطلائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعمل الجهاز الفني للمقاولون العرب بقيادة محمد عودة المدير الفني للفريق، على معالجة أزمة إهدار الفرص للاعبي الفريق في الفترة المقبلة، وذلك قبل اللقاء المرتقب لذئاب الجبل مع طلائع الجيش، وبدأ الجهاز الفني للمقاولون استكشاف فريق طلائع الجيش من خلال مراجعة المباريات السابقة فى الدوري العام، استعداداً للقاء المرتقب بين الفريقين السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة 20 من عمر المسابقة المحلية، والتي يستضيفها استاد جهاز الرياضة العسكري.

ومنح عودة تعليمات خاصة لمهاجمي الفريق مشدداً على ضرورة استغلال الفرص أمام المرمى خاصة وأن طلائع الجيش من الفرق المنظمة دفاعياً بشكل جيد.

ويتابع الجهاز الفني للمقاولون العرب مباراة الزمالك وطلائع الجيش، المقرر إقامتها اليوم باستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة 19، وذلك لتحديد نقاط القوة والضعف لدى أبناء طارق العشري.

وكان المقاولون قد تعادل فى مباراة الجولة 19 مع نظيره إنبي، فى اللقاء الذى أقيم باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، بهدفين لكل فريق.

ويحتل المقاولون العرب المركز الـ 14 بجدول مسابقة الدوري العام برصيد 18 نقطة، حصدها المقاولون بعد الفوز في 3 مباريات والتعادل في 9 لقاءات والهزيمة في 7 مواجهات، وأحرز لاعبو المقاولون 19 هدفاً واستقبلت شباكهم 23 هدفاً أخر.

من جانبه، علق المهندس محمد عادل فتحي، عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على قطاع الكرة، على مغازلة الحساب الرسمي لنادي بوروسيا دورتموند الألماني لنادى المقاولون، بتصميم قميص مشابه لقميص المقاولون.

وقال عادل، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، هذا أكبر دليل على المكانة العالمية التى وصل إليها المقاولون، وحريصون دائما على التواصل مع الأندية الأوروبية للتسويق للناشئين من أجل استنساخ تجربة محمد صلاح.