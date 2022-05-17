شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يسابق الزمن لحل أزمة عاصم مرعى للمشاركة فى البطولة الأفريقية للسلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسعى مسئولى نادى الزمالك إيجاد حلول لازمة مشاركة عاصم مرعى مع الفريق فى منافسات ربع نهائى البطولة الأفريقية BAL والتى ستقام برواندا ، فى الفترة من 21 إلى 28 مايو الجارى .

ويحاول الزمالك إنهاء الأوراق و الاجراءات الخاصة بسفر اللاعب ، و التى قد تٌعثر سفره مع الفريق و المشاركة فى البطولة ، رغم مشاركته فى تدريبات الفريق خلال الأيام الماضية فوز عودته من كوريا حيث كان لاعبا فى صفوف تشانجوون ساكرز الكورى .

وتغادر فى السابعة من مساء اليوم بعثة فريق كرة السلة بنادى الزمالك إلى رواندا للمشاركة فى منافسات ربع نهائى البطولة الأفريقية، التى تقام فى الفترة من 21 إلى 28 مايو الجارى.

وصعد الزمالك إلى ربع نهائى بطولة أفريقيا بعد الفوز فى المباريات التى أقيمت فى مجموعة النيل، حيث صعد بجانب الفريق الأبيض كل من فاب وكيب تاون وبترو دى لواناد، ومن مجموعة الصحراء صعد سلا المغربى وسلاك الغينى، والمنستيرى التونسى بالإضافة إلى ار اى جى الرواندى .