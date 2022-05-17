شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل مباراة الأهلى والاتحاد فى الدورى حال تأهل الأحمر للسوبر الإفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت رابطة الأندية المصرية المحترفة، تأجيل مباراة الأهلى والاتحاد السكندرى فى الأسبوع الـ29 بالدورى العام المقرر لها أحد أيام 6 أو 7 أو 8 أغسطس المقبل، حال تأهل الفريق الأحمر إلى مباراة السوبر الافريقى الذى يقام فى هذه المواعيد.

وقررت رابطة الأندية إقامة مباراة الأهلى والاتحاد السكندرى حال تأجيلها بسبب السوبر الافريقى إلى 17 أغسطس المقبل، ويلتقى الأهلى نظيره الوداد المغربى فى نهائى دورى أبطال افريقيا يوم 30 مايو الجارى.

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة تأجيل مباراة الأهلى والإسماعيلى المؤجلة فى الأسبوع الـ18 بالدورى والمحدد لها يوم 20 يوليو المقبل حال تأهل النادى الأهلى للمباراة النهائية لبطولة كأس مصر القديم والمقرر لها يوم 21 يوليو.

وحددت رابطة الأندية يوم 14 أغسطس المقبل موعدا لمباراة الأهلى والإسماعيلى حال تأجيلها مجددا، حال صعود الأهلى للمباراة النهائية لكأس مصر القديم.

فى السياق ذاته، حددت إدارة المسابقات باتحاد الكرة 26 يونيو المقبل موعدًا لمباراة الأهلى وبيراميدز فى دور الثمانية لبطولة كأس مصر للموسم القديم 2020 - 2021، باستاد القاهرة الدولى، وتقام المباراة فى التاسعة والنصف مساءً.

وأعلنت لجنة المسابقات باتحاد الكرة عن مواعيد بطولتي كأس مصر، حيث تم تحديد يوم 21 يوليو موعدًا لنهائي بطولة كأس مصر لموسم 2020 / 2021.

كما تم تحديد 2 يوليو موعدًا لمباراة الدور قبل النهائي لكأس مصر باستاد القاهرة، حيث ينتظر فريق بتروجت الفائز من الأهلي و بيراميدز.

فيما حددت إدارة المسابقات باتحاد الكرة 12 يونيو المقبل موعدًا لمباراة النادى الأهلى أمام المصرى بالسلوم فى دور الـ32 لبطولة كأس مصر للموسم الحالى باستاد السلام، بينما يلتقى الزمالك نظيره الداخلية فى نفس الدور 13 يونيو باستاد القاهرة.

وأعلنت إدارة المسابقات باتحاد الكرة إقامة مباريات دور الـ16 لبطولة كأس مصر للموسم الحالى 2021 - 2022 فى الفترة من 3 حتى 8 يوليو المقبل.