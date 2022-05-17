شكرا لقرائتكم خبر عن 4 مباريات بدون فوز أو أهداف..الزمالك يسعى لكسر نحس ستاد القاهرة أمام الطلائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات التاسعة مساء اليوم، الثلاثاء، لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الزمالك وطلائع الجيش باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة صعبة للفريقين كعادة لقاءات الناديين في السنوات الأخيرة.

ويواجه فريق الزمالك سوء حظ فى المباريات التى لعبها على ستاد القاهرة منذ تولى البرتغالى فيريرا تدريب الفريق الابيض خلفاً للفرنسى باتريس كارتيرون حيث فشل الزمالك فى تحقيق الفوز أو حتى تسجيل أى هدف خلال 4 مباريات خاضها على هذا الملعب.

كانت البداية فى مواجهة المغربى الوداد في الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري الأبطال، وخسر الزمالك 0-1 بستاد القاهرة ، ثم تعادل سلبياً مع ساجرادا الانجولى فى دوري الابطال أيضاً ثم تعادل سلبياً مع فاركو بالدوري المصرى وأخيراً خسر من انبى بهدفين دون رد.

ويحتل الزمالك صدارة جدول الدوري برصيد 41 نقطة بعدما لعب 18 مباراة فاز في 13 لقاء وتعادل في مباراتين وخسر ثلاثة لقاءات وسجل لاعبوه 32 هدف وتلقت شباكه 18 هدفا، بينما يحتل الطلائع المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 23 نقطة بعدما لعب 18 مباراة فاز في 5 لقاءات وتعادل في 8 مواجهات وخسر 5 مباريات وسجل لاعبوه 9 أهداف وتلقت شباكه 14.