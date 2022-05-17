شكرا لقرائتكم خبر عن كشف حساب طارق العشرى أمام الزمالك قبل صدام الليلة.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الزمالك فى التاسعة مساء اليوم الثلاثاء مباراة مهمة مع نظيره طلائع الجيش ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة صعبة للفريقين كعادة لقاءات الناديين في السنوات الأخيرة.

ويحتل الزمالك صدارة جدول الدوري برصيد 41 نقطة بعدما لعب 18 مباراة فاز في 13 لقاء وتعادل في مباراتين وخسر ثلاثة لقاءات وسجل لاعبوه 32 هدف وتلقت شباكه 18 هدفا، بينما يحتل الطلائع المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 23 نقطة بعدما لعب 18 مباراة فاز في 5 لقاءات وتعادل في 8 مواجهات وخسر 5 مباريات وسجل لاعبوه 9 أهداف وتلقت شباكه 14.

وواجه طارق العشرى المدير الفنى للطلائع ، الزمالك في 21 مباراة مع أندية حرس الحدود وإنبي ووادي دجلة والمصرى البورسعيدى ، فاز العشري في 6 مباريات وتعادل في 5، وهزم 10 مرات ، واستطاعت الفرق التي قادها طارق العشري تسجيل 22 هدفا في شباك الزمالك، في حين سجل الأبيض 27 هدفا.

وكانت أخر مباراة للعشرى أمام الزمالك كانت مع المصرى وخسر بهدف دون رد .