شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مركب محمد الخامس الذى يستضيف نهائى دوري الابطال الافريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عبر موقعه الرسمي استضافة ملعب محمد الخامس لنهائي دوري أبطال أفريقيا المقرر إقامته يوم 30 مايو الجاري بين الأهلي والوداد المغربي وتحديدا في التاسعة مساء .

ويعد مركب محمد الخامس هو ملعب فريق الوداد المغربى و يقع وسط مدينة الدار البيضاء، تم بناؤه عام 1955 وأعيدت هيكلته سنوات 1981، 2000، 2016، و2019، يلقب بـ"ستاد دونور" أو "ملعب الرعب"، تصل طاقته الاستيعابية إلى 45.891 متفرجا .

كان يحمل فى الأول اسم أسطورة الملاكمة الفرنسية مارسيل سيردان، ثم الملعب الشرفي، وبعد الإصلاحات التي طالت الملعب سنة 1981 أمر الملك الراحل الحسن الثاني بإعادة تسميته بمركب محمد الخامس، وذلك تخليدا لروح والده.

الملعب يعد معلمة رياضية مغربية، إذ احتضن العديد من التظاهرات الرياضية الكبرى، كما استقبل "البابا" في أول زيارة له للمغرب، على هامش مباراة ودية جمعت بين "الإسلام" و"المسيحية".