شكرا لقرائتكم خبر عن سيد عيد يعقد جلسة مع مسئولى الداخلية لحسم مصيره بعد العودة للدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد سيد عيد المدير الفني لنادى الداخلية، جلسة مصيرية مع مسئولى الداخلية الذى ضمن الصعود للدورى الممتاز الموسم المقبل، لتحديد إمكانية بقائه مع الفريق أو الرحيل.

ويمتلك سيد عيد العديد من العروض نظرا لخبرته الكبيرة في التأهل بالأندية من القسم الثانى إلى الدورى الممتاز، وأبرزها من نادى زد الذى يقوده حاليا سمير كمونة بشكل مؤقت بعد رحيل إسماعيل يوسف.

ضمن نادى الداخلية صعوده للدورى الممتاز بعدما تصدر ترتيب مجموعة القاهرة والقناة بفارق 12 نقطة عن بتروجت صاحب الوصافة والذى تعادل مع زد في الجولة السادسة والعشرين، ليمنح سيد عيد المدير الفني للفريق بطاقة التأهل بشكل رسمي، وذلك قبل أربع جولات من نهاية المسابقة، كما يمتلك الداخلية أفضلية على منافسه بعد التغلب عليه فى مباراتى الدور الأول والثانى من الدورى.

ويحتل نادى الداخلية المركز الأول في ترتيب جدول مجموعة القاهرة بعد مرور 27 جولة من مباريات القسم الثانى برصيد 63 نقطة، جمعها من الفوز في 20 مباراة والتعادل في 3 لقاءات والخسارة في 4 مواجهات، وسجل لاعبوه 44 هدفا واستقبل 23 هدفا.