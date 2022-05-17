شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة تصوير للاعبى الأهلى بعد التتويج بدورى سوبر السلة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خضع لاعبى فريق كرة السلة بالنادى الأهلى إلى جلسة تصوير بعد التتويج ببطولة دورى السوبر ، على حساب الاتحاد السكندرى و التغلب على الفريق الأخضر بنتيجة 88/75 .

وحضر الجلسة جميع أفراد الجهاز الفني و الطبي والإدارى ، و لاعبى الفريق ، بناءا على الخطاب الذى أرسله اتحاد اللعبة إلى النادى الأهلى والاتحاد لإخطارهم أن الفريق المتوج باللقب سيخضع لجلسة تصوير

وحقق الأهلى بطولة دورى السوبر للمرة السادسة في تاريخه حيث كانت المرة الأخيرة موسم 2015/2016 ، مقابل 13 لقب لفريق سلة الاتحاد السكندرى.

عبر إيهاب أمين، لاعب الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي، عن سعادته بالفوز بلقب دوري السوبر للمحترفين، بعد الفوز على الاتحاد السكندري في ختام منافسات البطولة.

وأوضح أن اللقب كان يمثل أهمية كبيرة لفريق «رجال سلة الأهلي»، من أجل إتمام العلامة الكاملة بالفوز بكل البطولات التي شارك بها خلال الموسم الجاري، وليؤكد جدارته بما حققه من تتويجات خلال الموسم.

وأشار إيهاب أمين إلى أن «رجال سلة الأهلي» دخل الموسم بطموحات كبيرة، وكان هناك إصرار من جانب الجهاز الفني واللاعبين على ضرورة إنهاء الموسم بالفوز بكل الألقاب، وهو ما تحقق بفضل دعم مجلس الإدارة ومساندة الجماهير.

وحرص اللاعب في ختام حديثه على إهداء اللقب إلى جماهير الأهلي، مؤكدًا أن الموسم الجديد سوف يشهد الاستمرار في المنافسة للفوز بكل البطولات.

وعبر مودي الجارحي، كابتن الفريق الأول لكرة السلة «رجال»، عن سعادته بالفوز بلقب بطولة دوري السوبر، مؤكدًا أن الجميع تعاهد منذ بداية الموسم على بذل أقصى ما يمكن من مجهود من أجل إسعاد الجماهير.

وأشار إلى أن فريق «رجال سلة الأهلي» واجه صعوبات في المباراة الفاصلة أمام الاتحاد السكندري، إلا أن رجال الأهلي نجحوا في التفوق وحسم البطولة لصالحهم.



ابراهيم الجمال



ابو النصر و احمد اسماعيل



احمد اسماعيل لاعب سلة الاهلى



احمد مهيب ودرع الدورى



احمد مهيب



الشقيقان أحمد الجارحى و مودى الجارحى



اوجستى بوش



ايهاب امين لاعب سلة الاهلى



ايهاب امين



تومسون سلة الاهلى



تومسون محترف الاهلى