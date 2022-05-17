شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عادل يتقدم للمقاصة أمام الجونة في الدقيقة 15 .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

نجح محمد عادل أمو لاعب مصر المقاصة في التقدم لفريقه بهدف في الدقيقة 15 أمام الجونة في المباراة التي تجمع الفريقين ، علي استاد خيري بشارة ضمن الجولة الـ19 بمسابقة الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل الجونة كالتالي:

حراسة المرمى: عماد السيد

خط الدفاع: عمرو طارق ومحمد نجيب ومحمود الجزار.

خط الوسط: عمرو سعداوي وألان كيامبادي ونور السيد وأحمد عامر وإسلام محارب.

خط الهجوم: محمود الشبراوي وأرنو.

بينما جاء تشكيل مصر المقاصة كالتالي:

حراسة المرمى: محمد مجدي. خط الدفاع: هشام حافظ، عبد الرحمن زين، أحمد صبيحة، علي فتحي. خط الوسط: علي المصري، محمد محسن، محمد عادل أمو، كريم حلاوة، إريك سيرجي. خط الهجوم: محمود فهمي.

ويخوض مصر المقاصة المباراة بعدما توقف رصيده عند النقطة 10 فى المركز الثامن عشر والأخير جمعها من 18 مباراة، حيث فاز في مباراة وتعادل في 7 لقاءات وخسر 9 مواجهات، سجل لاعبوه 8 أهداف واستقبلوا 23 هدفا.

ويحتل الجونة المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري برصيد 17 نقطة، بعدما خاض 17 مباراة حقق خلالها الفوز خمس مرات وتعادل مرتين وتلقى 10 هزائم، وسجل لاعبوه 17 هدفا وتلقت شباكهم 24 هدفا.