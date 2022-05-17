شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل تصفيات منتخب الكاراتيه بسبب امتحانات نهاية العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر اتحاد الكاراتيه تأجيل تصفيات الفرق القومية التي كان مقرر لها 30 مايو الجارى ، لمختلف الفئات العمرية ، بسبب امتحانات العام الدراسى .

وكان عدد من اللاعبين و أولياء الأمور أبدوا تضررهم من موعد التصفيات بسبب الامتحانات ، فقرر الاتحاد الاستجابة و تأجيل التصفيات لحين اشعار اخر حرصا على توفير الجو المناسب لجميع اللاعبين في التركيز بامتحانات نهاية العام .

تعود بعثة منتخب الكاراتيه اليوم إلى القاهرة قادمة من المغرب بعد التتويج بـ 13 ميدالية متنوعة بمنافسات الدورى العالمى، التى أقيمت فى الفترة من 13 إلى 15 مايو الجارى.

وتوج لاعبو منتخب الكاراتيه بـ 13 ميدالية متنوعة فى منافسات بطولة الدورى العالمى للكاراتيه، مقسمة الى 5 ذهبيات، و5 فضيات، و3 برونزيات.

وحقق الذهبيات كل من ريم أحمد، دهب ياقوت ، عبدالله ممدوح ، يوسف عماد ، وطه طارق ، وعلى مستوى الفضيات والتى وصلت الى 5 ميداليات تحققت عن طريق احلام حمدي ، منه شعبان ، محمد صلاح ، أحمد ايمن بالاضافة إلى علي الصاوي، وفيما يخص البرونزيات فاحرزها كل من فريال اشرف ، حبيبة حلمي، حازم أحمد.