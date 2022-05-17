شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مباراة الزمالك والطلائع بالدورى الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات التاسعة مساء اليوم الثلاثاء، لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الزمالك وطلائع الجيش باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدورى الممتاز فى مواجهة صعبة للفريقين كعادة لقاءات الناديين فى السنوات الأخيرة، ونلقى الضوء فى التقرير التالى على أبرز المعلومات عن المباراة..

س: ماذا فعل الزمالك والطلائع فى آخر ظهور بالدورى؟

ج: خسر الزمالك من إنبى بهدفين دون رد فى الجولة الأخيرة للمسابقة، بينما تعادل الطلائع مع البنك الأهلى بهدف لكل فريق فى نفس الجولة.

س: ما ترتيب الزمالك والطلائع فى جدول الدورى؟

ج: يحتل الزمالك صدارة جدول الدورى برصيد 41 نقطة بعدما لعب 18 مباراة فاز فى 13 لقاء، وتعادل فى مباراتين وخسر ثلاثة لقاءات وسجل لاعبوه 32 هدف وتلقت شباكه 18 هدفا فيما يحتل الطلائع المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 23 نقطة بعدما لعب 18 مباراة فاز في 5 لقاءات وتعادل في 8 مواجهات وخسر 5 مباريات وسجل لاعبوه 9 أهداف وتلقت شباكه 14.

س: كيف انتهت المواجهات السابقة بين الزمالك والطلائع ؟

ج: 33 مباراة جمعت الفريقين في بطولة الدوري طوال 17 سنة منذ صعود الطلائع للممتاز موسم 2004 – 2005 ، الأرقام تعطي تفوقت واضحت للزمالك بـ 19 فوزاً و64 هدفاً مقابل 7 حالات فوز و34 هدفاً للطلائع وحسم التعادل 7 مباريات أيضاً أخرها (2 – 2) بالجولة 23 الموسم قبل الماضي.

س: ما غيابات الزمالك أمام الطلائع ؟

ج: يغيب عن الزمالك في مباراة الليلة كل من طارق حامد للإيقاف بسبب الحصول على الإنذار الثالث في مواجهة إنبى ومحمود عبد الرازق شيكابالا بسبب الإصابة، فيما يستعيد الفارس الأبيض جهود إمام عاشور بعد غيابه في مباراة إنبى بسبب الإيقاف.

س: ما التشكيل المتوقع للزمالك أمام الطلائع ؟

ج: يبدو التشكيل المتوقع للزمالك فى مواجهة الطلائع مكونا من: "محمد عواد في حراسة المرمى، في الدفاع: أحمد فتوح – محمد عبد الغنى – محمود حمدى الونش – حازم إمام، في الوسط: إمام عاشور – محمد أشرف روقا – أحمد سيد زيزو – أشرف بن شرقى – يوسف أوباما، في الهجوم: عمر السعيد".

س: من يدير مباراة الزمالك والطلائع تحكيمياً ؟

ج: يدير مباراة الزمالك والطلائع تحكيمياً محمد الحنفي حكما للساحة، مع المساعدين أحمد توفيق ووائل شعبان، هشام الفلال حكما رابعا، محمود عاشور حكما للفيديو، محمد عبد العزيز مساعد حكم فيديو.