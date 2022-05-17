7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء، العديد من الأخبار الرياضية المهمة و أبرزها ،الأهلى يحدد شروط ضم إيبوكا خلال ميركاتو الصيف، المصري يشكو أحمد الغندور بعد الهزيمة من سموحة ، تضاؤل فرص مشاركة عمرو السولية مع الأهلى أمام البنك غداً فى الدورى .

تضاؤل فرص مشاركة عمرو السولية مع الأهلى أمام البنك غداً فى الدورى

يواجه عمرو السولية، لاعب وسط الأهلى، شبح استمرار الغياب عن الفريق فى مباراة البنك الأهلى بالدورى، بسبب عدم اكتتمال شفائه من الإصابة التى لحقت به مؤخراً.

الأهلى يحدد شروط ضم إيبوكا خلال ميركاتو الصيف ..تعرّف عليها

ترفض لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي التسرّع في ضم النيجيري جون إيبوكا مهاجم إنبي رغم أن اللاعب تألق بشدة مع ناديه البترولي هذا الموسم وتم ترشيحه بالفعل للقلعة الحمراء.

المصري يشكو أحمد الغندور بعد الهزيمة من سموحة كشف حسن عمار عضو مجلس إدارة النادي المصري والمتحدث الرسمي للنادي البورسعيدي، عن نية ناديه لتقديم شكوى رسمية باتحاد الكرة، ضد الحكم أحمد الغندور، حكم مباراة المصري وسموحة، والتي جمعت الفريقين مساء أمس الاثنين بمنافسات الجولة 19 من عمر مسابقة الدوري العام وانتهت بخسارة المصري بهدفين مقابل هدف.

مكافآت مُجزية في الأهلي بعد تتويجات الألعاب الأخرى

قرر مسئولو النادي الأهلي صرف مكافآت مُجزية لفرق النشاط الرياضي التي حققت نجاحات ونتائج جيدة الفترة الماضية ، ويأتي قرار المجلس الأهلاوي تتويجاً لمجهود هذه الفرق التي أجتهدت الفترة الماضية وقدمت عروضاً رائعة إستحقت عليها التتويج بأكثر من بطولة محلية وقارية.

قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة، تسليم كل ناد بالدورى الممتاز 10 كرات موحدة، لخوض مباريات الدور الثاني بالدوري الممتاز للموسم الحالي 2021 - 2022

يبحث مسئولو النادي الأهلي مع الاتحاد المصري لكرة القدم وكذلك مع الاتحادات الأخرى التي يضم النادي لاعبين منها طرق انضمام اللاعبين الدوليين لمنتخبات بلادهم عقب نهائي دوري أبطال أفريقيا.