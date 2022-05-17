شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم الزمالك وطلائع الجيش قبل صدام الدوري؟.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات التاسعة مساء اليوم، الثلاثاء، لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الزمالك وطلائع الجيش باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة صعبة للفريقين كعادة لقاءات الناديين في السنوات الأخيرة.

ويحتل الزمالك صدارة جدول الدوري برصيد 41 نقطة بعدما لعب 18 مباراة فاز في 13 لقاء وتعادل في مباراتين وخسر ثلاثة لقاءات وسجل لاعبوه 32 هدف وتلقت شباكه 18 هدفا، بينما يحتل الطلائع المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 23 نقطة بعدما لعب 18 مباراة فاز في 5 لقاءات وتعادل في 8 مواجهات وخسر 5 مباريات وسجل لاعبوه 9 أهداف وتلقت شباكه 14.

ويغيب عن الزمالك في مباراة الليلة كل من طارق حامد للإيقاف بسبب الحصول على الإنذار الثالث في مواجهة إنبى ومحمود عبد الرازق شيكابالا بسبب الإصابة ، فيما يستعيد الفارس الأبيض جهود إمام عاشور بعد غيابه في مباراة انبى بسبب الإيقاف.