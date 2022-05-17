شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يفعل الزمالك مع صافرة محمد الحنفى قبل مواجهة الطلائع الليلة ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يأمل الزمالك صاحب الصدارة برصيد 41 نقطة، بقيادة مدربه البرتغالي جيسوالدو فيريرا، تجاوز آثار الخسارة الأخيرة أمام إنبي، حين يخوض مواجهة أخرى صعبة ضد طلائع الجيش فى التاسعة مساء اليوم، الثلاثاء، باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز .

وأعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة عصام عبد الفتاح تعيين محمد الحنفي حكما للساحة فى مباراة الزمالك والطلائع، مع المساعدين أحمد توفيق ووائل شعبان، هشام الفلال حكما رابعا، محمود عاشور حكما للفيديو، محمد عبد العزيز مساعد حكم فيديو.

وتولى محمد الحنفى إدارة أربع مباريات للزمالك الموسم الماضى أمام المصرى والمحلة وسموحة وسيراميكا، وفاز الفارس الأبيض فى الأولى بهدف دون رد وخسر الثانية من الفلاحين بهدفين مقابل هدف، وفاز فى الثالثة بهدفين مقابل هدف وفاز فى الرابعة بهدفين مقابل هدف.

وتولى محمد الحنفى إدارة مباراة الزمالك وفيوتشر فى 2 مارس الماضى بالجولة العاشرة للدوري وفاز الفارس الابيض بثلاثة أهداف مقابل هدفين ، واحتسب الحنفى للزمالك ركلتى جزاء سجلهم بنجاح أحمد سيد زيزو فى هذه المباراة.

وتحمل مباراة اليوم رقم 32 فى تاريخ المباريات التى أدارها الحنفى للفريق الأبيض، حيث سبق وأدار 31 لقاء للزمالك، ومع صافرة الحنفى حقق الأبيض الفوز فى 20 لقاء وتعادل فى 7 وخسر 4 مواجهات، أشهر الحنفى البطاقة الصفراء خلالها 41 مرة، واحتسب 10 ضربات جزاء، ونال فرجانى ساسى لاعب الفارس الابيض السابق البطاقة الحمراء فى مواجهة الزمالك مع غزل المحلة بعد حصوله على إنذارين خلال المباراة.

وأدار محمد الحنفى مواجهة الزمالك مع فاركو الأخيرة بكأس رابطة الأندية المحترفة التى خسرها الفريق الأبيض بهدفين دون رد.