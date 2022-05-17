شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يواجه القطبين فى يوليو .. اعرف مواعيد المباريات "إنفوجراف" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن اتحاد الكرة، مواعيد مباريات الدور الثاني من بطولة الدوري العام، حيث يلتقي فريق المقاولون العرب مع الأهلي والزمالك في شهر يوليو القادم، ويلتقي الذئاب أولاً مع الزمالك يوم 12 يوليو، فيما يواجه الأهلي يوم 30 من نفس الشهر.

وجاءت مواعيد مباريات المقاولون كالتالي:



المقاولون

وكشف المهندس محمد عادل فتحى عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على قطاع الكرة أن الجهاز الفنى للفريق الأول بقيادة محمد عودة قرر تصعيد 4 ناشئين لتدعيم صفوف الفريق فى الفترة المقبلة واكتساب المزيد من الخبرات فى الدورى العام.

وأكد عادل، في تصريحات خاصة، أن ذلك يأتي في إطار خطة المقاولون العرب للاعتماد على أبناء النادى ومنحهم الأولوية فى التواجد بالفريق الأول لمواجهة مغالاة الأندية فى أسعار اللاعبين.

من جانبه علق المهندس محمد عادل فتحى، عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على قطاع الكرة، على مغازلة الحساب الرسمى لنادى بوروسيا دورتموند الألمانى لنادى المقاولون، بتصميم قميص مشابه لقميص المقاولون.

وقال عادل، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، هذا أكبر دليل على المكانة العالمية التى وصل إليها المقاولون، وحريصون دائما على التواصل مع الأندية الأوروبية للتسويق للناشئين من أجل استنساخ تجربة محمد صلاح.