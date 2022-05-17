شكرا لقرائتكم خبر عن 38 يوماً بلا انتصارات .. لعنة الأهلى تطارد المصري فى الدوري العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل النادي المصري عروضه السيئة في الدوري العام، ليخسر من سموحة في المباراة التي جمعت الفريقين أمس على استاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة 19 من عمر مسابقة الدوري العام، وانتهت بهزيمة جديدة للفريق البورسعيدي بهدفين مقابل هدف.

38 يوماً لم يتذوق خلالهم النادي المصري طعم الانتصارات في الدوري العام، منذ الفوز الأخير الذي حققه على النادي الأهلي في 9 أبريل الماضي بهدف نظيف، حيث تراجع بعدها أداء الفريق البورسعيدي بشكل ملحوظ.

وبعد الفوز على الأهلي، ودع النادي المصري بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية من الدور ربع النهائي بعدما فاز في مباراة الذهاب بالإسكندرية 2/1 على نهضة بركان، ثم خسر في المغرب 1/0 ليودع البطولة.

أمام في الدوري العام، فتلقى المصري 3 هزائم متتالية جاءت أمام، الزمالك بهدفين مقابل هدف، ثم المقاولون العرب بنتيجة 2/0، والإسماعيلي بنتيجة 3/2، وتعادل في الجولة قبل الماضية مع غزل المحلة بنتيجة 1/1، قبل أن يخسر من سموحة بهدفين مقابل هدف.

ويحتل النادي المصري المركز الـ 12 في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 20 نقطة، حصدها الفريق البورسعيدي بعدما خاض 18 مباراة حيث فاز في 4 مباريات وتعادل في 8 لقاءات وخسر 6 مواجهات أخرى، وأحرز لاعبو المصري 22 هدفاً واستقبلت شباكهم 23 هدفاً أخر.